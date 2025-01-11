بالصور.. عبد الغفار يصل إلى المنوفية لتفقد عدد من المنشآت الطبية

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وذلك في إطار تفقد انتظام سير العمل بالمنظومة الصحية بعدد من المستشفيات والمنشآت الطبية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة للوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والمتابعة الميدانية لنسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع لعدد من المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بمراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، الدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، والنواب أحمد الخشن، عصام ياسين، حنان يشار، صابر عبد القوي أعضاء مجلس النواب، والنائب علاء طاحون عضو مجلس الشيوخ.

وأشاد محافظ المنوفية بمدى التعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة للتوسع في دعم خطط التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية للنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، فيما ثمن وزير الصحة جهود محافظ المنوفية الميدانية ودعمه المستمر للمنظومة الصحية بهدف تحسين الخدمات تحقيقاً لرؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

هذا ومن المقرر أن تشمل الجولة تفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد "أمانة المراكز الطبية المتخصصة"، وحدة طب الأسرة بسبك الأحد بأشمون "قطاع الرعاية الأساسية"، إنشاءات مستشفى أشمون العام الجديد "قطاع العلاجي"، تفقد مستشفيات أورام منوف "أمانة المراكز الطبية المتخصصة"، حميات منوف "قطاع العلاجي"، كما سيتم تفقد وحدة طب الأسرة بالعراقية "قطاع الرعاية الأساسية"، ومستشفى شبين الكوم التعليمي "هيئة المستشفيات"، مستشفى الهلال للتأمين الصحي "هيئة التأمين الصحي"، بالإضافة إلى تفقد قطعة أرض بشبين الكوم، مقترح إقامة مستشفى جديدة، قطاع العلاجي.