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السبت 11 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس سائق أنهي حياة سيدة دهسا بمدينة نصر

المتهم
المتهم
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس سائق  سيارة، لقيامه بالإصطدام بسيدة مما تسبب فى إصابتها التى أودت بحياتها بمدينة نصر، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

كان قد تلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر  بلاغا بوفاة سيدة بدائرة القسم متأثرة بإصابتها إثر إصطدام سيارة "ميكروباص" بها ولاذ قائدها بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ( سائق - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية  وجارى العرض على النيابة العامة.

 

حبس سائق سيارة بالإصطدام بسيدة بمدينة نصر جنح مدينة نصر