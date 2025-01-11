القومى للمرأة يطلق حملة "احميها من الختان" فى جميع محافظات الجمهورية

يطلق المجلس القومي للمرأة حملة جديدة من سلسلة حملات طرق الأبواب التى تحمل عنوان " احميها من الختان" ، بالتعاون مع يونيسيف مصر ، وذلك فى جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٢ وحتى ١٤ يناير الجارى، وذلك في اطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة .

تهدف الحملة إلى نشر التوعية بأضرار ختان الاناث وبعقوبته ، من خلال العديد من الرسائل الهامة المتعلقة بمناهضة تطبيب الختان، و نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان ، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

هذا ومن المقرر أن تنطلق الحملة بمشاركة عدد من ميسرات المجلس و الواعظات والراهبات الذين سيقومون بالمشاركة فى التوعية الميدانية ومقابلة المستهدفين في أماكن تجمعاتهم واقامتهم لنشر الوعى.