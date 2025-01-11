إحالة متهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات بالمطرية للجنايات

أمرت نيابة المطرية بإحالة عاطل متهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اعترف بأنه شريك للمجني عليه في تجارة المخدرات، وأن خلافًا نشب بينهما يوم الواقعة حول تقسيم الأموال، مما تطور إلى مشاجرة تبادلا خلالها الاعتداء بالسلاح الأبيض، وأكد المتهم أنه طعن شريكه دفاعًا عن النفس، ما أدى إلى وفاته.

كانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن في قسم شرطة المطرية بلاغًا بوقوع مشاجرة بين عاطلين في أحد شوارع المنطقة، أسفرت عن مقتل أحدهما، وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الحادث، حيث تبين صحة البلاغ، وأن الجريمة وقعت على خلفية خلافات بسبب تجارة المخدرات.

وأجرت الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة تضمنت الاستماع إلى أقوال شهود العيان، الذين أكدوا نشوب المشاجرة بين المتهم والمجني عليه قبل أن يقوم الأول بطعن الثاني بسلاح أبيض، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكابه الواقعة خلال التحقيقات، ليتم إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات لمحاكمته.