دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يخوض مرانا بدنيا في فندق الإقامة قبل مواجهة استاد أبيدجان

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء مران بدني خفيف للاعبين بفندق الإقامة، في إطار الاستعداد لمواجهة استاد ابيدجان الايفواري التي تقام مساء اليوم.

يأتي المران البدني الخفيف الذي يقام ظهر اليوم، ضمن برنامج الأحمال البدنية الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا للمباراة التي تقام في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويعقد كولر محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

بعثة الأهلي في كوت ديفوار

تغادر بعثة النادي الأهلي كوت ديفوار مباشرة عقب مباراة الأهلي واستاد أبيدجان حيث تتحرك البعثة مباشرة من ملعب المباراة إلى مطار كوت ديفوار استعدادا لرحلة العودة إلى القاهرة على متن الطائرة الخاصة.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل الأهلي المتوقع الذي يخوض به مباراة إستاد ابيدجان الإيفواري فى دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع إستاد ابيدجان في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي” ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام أبيدجان

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، وسام أبو علي.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

أورلاندو (جنوب إفريقيا) – 8 نقاط.

الأهلى (مصر) – 7 نقاط.

شباب بلوزداد (الجزائر) – 6 نقاط.

استاد أبيدجان (كوت ديفوار) – نقطة واحدة.

موعد مباراة الأهلي وإستاد ابيدجان

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإستاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تضم كلًا من الأهلي وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد وإستاد أبيدجان.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المنتظر أن تنقل قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الأهلي وإستاد أبيدجان.

قائمة الأهلي في كوت ديفوار

وضمت قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا