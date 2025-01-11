احتفال بمرور 800 سنة على كتابة نشيد المخلوقات في دير درنكة

يستعد الرهبان الفرنسيسكان في كنيسة ودير ومزار سيدة الانتقال بمدينة درنكة للاحتفال باليوبيل الثامن (800 سنة) على كتابة نشيد المخلوقات، الذي يعد من أبرز أعمال القديس فرنسيس الأسيزي الروحية والأدبية.

تبدأ فعاليات الاحتفال في يوم الخميس 23 يناير 2025، الساعة 6 مساءً، حيث سيتم افتتاح الحدث بالقداس الإلهي الذي يشارك فيه رهبان المنطقة، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الروحية والثقافية. وتشمل الفعاليات إقامة قداسات جماعية، ورؤية مسرحية وفنية مستوحاة من النشيد، بالإضافة إلى نشاطات بيئية تشجع على الحفاظ على الطبيعة.

نشيد المخلوقات، الذي كتبه القديس فرنسيس في عام 1224، هو تعبير عن رؤيته للعالم كعائلة واحدة مترابطة تسبح لله من خلال جمال الطبيعة. النشيد يعكس علاقة الإنسان بالطبيعة ويحث على التعايش المتناغم مع البيئة وحمايتها، وهي رسالة تكتسب أهمية متزايدة في مواجهة التحديات البيئية العالمية مثل تغير المناخ وتدمير النظم البيئية.

تشمل الاحتفالية مجموعة من الأنشطة الروحية والبيئية، مثل:

1. القداسات والصلوات التي تركز على شكر الله وحماية البيئة.

2. العروض الفنية والموسيقية المستوحاة من النشيد.

3. الأنشطة البيئية كحملات لتنظيف المناطق الطبيعية وزراعة الأشجار.

4. المحاضرات والندوات التي تناقش رؤية القديس فرنسيس حول العلاقة بين الإنسان والطبيعة.

يُعتبر نشيد المخلوقات دعوة للتواضع والتقدير، ويحث الإنسان على رؤية الطبيعة كمصدر للإلهام والجمال بدلاً من الاستغلال. في ظل التحديات البيئية التي نواجهها اليوم، يظل النشيد دعوة للتعايش المتناغم مع الطبيعة وتحمل المسؤولية تجاه الأرض.