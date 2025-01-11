عربية النواب: تصريحات الرئيس بأكاديمية الشرطة تستهدف تعزيز الوحدة الوطنية والوعي المجتمعي

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأكاديمية الشرطة وحواره المفتوح مع الطلاب، يعكسان حرص القيادة على التواصل المباشر مع المؤسسات الأمنية والشبابية، مما يعزز الثقة المتبادلة ويؤكد على أهمية الشفافية في تناول القضايا الوطنية، مشيرا إلى أن الرئيس كان حريصا على استعراض حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، من خلال التأكيد على أهمية كل دولار لمصر.

وقال "محسب"، إن اللقاء تضمن رسائل مهمة من بينها فقدان مصر لمساحات كبيرة من أفضل الأراضي الزراعية بسبب البناء المخالف، مؤكدًا أن ذلك يُعد تعديًا على البيئة ويؤثر سلبًا على الموارد الزراعية، في رسالة واضحة للشعب المصري بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتنبيه إلى مخاطر التعدي على الأراضي الزراعية وضرورة الحفاظ على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس تناول التأكيد علي ضرورة تقديم افتتاح يليق بالمتحف المصري الكبير، ويعكس حجم الجهود المبذولة من أجل تطوير المناطق المحيطة به لتسهيل الوصول إليه، الأمر الذي يعكس حرص الرئيس على الاعتزاز بالتراث الثقافي، والتأكيد على أهمية المتحف المصري الكبير كرمز للحضارة المصرية ودوره في تعزيز السياحة والثقافة، متوقعا أن يحتل المتحف مكانة متقدمة ضمن الوجهات السياحية الأبرز في العالم.



وأشار " محسب"، إلى أن الرئيس كان حريصا خلال اللقاء علي استعراض حجم الشائعات والأكاذيب التي تواجهها الدولة، مؤكدًا أنها لن تتوقف، داعيا المواطنين إلى الحذر والتصدي لهذه المحاولات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، مما يعكس أهمية الوعي المجتمعي وعدم الانسياق وراء الشائعات، مما يعزز مناعة المجتمع ضد المحاولات التخريبية، داعيا المؤسسات الإعلامية الوطنية على العمل من أجل إبراز دور المؤسسات مثل هيئة الشراء الموحد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.



وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التصريحات تأتي في توقيت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية واجتماعية، مما يجعل هذه الرسائل ضرورية لتعزيز الوحدة الوطنية والوعي المجتمعي، ودعم جهود التنمية والاستقرار.