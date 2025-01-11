مبادرة بداية| نشاط مكثف لمديريات العمل بـ10محافظات

كشفت وزارة العمل، اليوم السبت، عن أهم الأعمال التي نظمتها مديريات العمل بالمحافظات المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف المباردة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وإلى أبرز الأنشطة:-

1- مديرية العمل ببورسعيد

ندوة عن "مخاطر بيئة العمل وخطة الطوارئ " بشرق التفريعة

نظم مكتب السلامة والصحة المهنية ببور فؤاد ،التابع لمديرية عمل بورسعيد ،ندوة توعوية تحت عنوان "مخاطر بيئة العمل وخطة الطوارئ " ،وذلك فى شركة قناة السويس للإستزراع السمكى، إحدى شركات هيئة قناة السويس، بشرق التفريعة ببورفؤاد ، بحضور عدد 12 من أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بالشركة،برعاية وزير العمل محمد جبران ،واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، واشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة،وبحضور الكيميائية إيمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية...وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره للوزارة ، بأن انعقاد هذه الندوات التوعوية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، للإدارات المركزية والمديريات بضرورة الإهتمام بنشر الوعي والتثقيف حول مجالات السلامة والصحة المهنية وأهمية تطبيق اشتراطاتها..حاضر في الندوة، كيميائي فايز رخا ...وشهدت الندوة ،شرح التشكيل القانوني للجنة السلامة والصحة المهنية ،وخطة الطواريء و الاهتمام بتنظيم تجارب وهمية وكيفية التدريب على الإنقاذ،. من جانبه أوضح رئيس مجلس الإدارة المهندس السيد محمد شلبي إلى أن الشركة تهدف إلى تنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ،كما تعمل على تقليل استيراد الأسماك، وتصدير فائض الإنتاج عن استهلاك السوق المحلي إلى الأسواق العالمية بما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد المصري..

2- مديرية العمل بالإسماعيلية

بروتوكول تعاون حول تدريب طلاب التعليم الفني بالإسماعيلية ..

استقبل محمد السعيد مدير التعليم الفني بالإسماعيلية، حسن رداد مدير مديرية العمل بالمحافظة، والوفد المرافق له. في إطار متابعة تنفيذ البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجهتين، ويهدف إلى تدريب طلاب التعليم الفني في مختلف التخصصات داخل مركز التدريب المهني التابع لمديرية العمل.وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أن تلك الزيارات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية .. واضاف أنه تم تسليط الضوء على أهمية البروتوكول في ربط الجانب النظري بالجانب العملي للتعليم فضلا عن تأكيد دور التدريب المهني في تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.. ومن جانبه وأشاد مدير التعليم الفني بأهمية هذه الشراكة وتسليط الضوء على التطلعات المستقبلية للتعاون بين الجهتين وتم مناقشة تأثير هذه الشراكة على فرص حصول الطلاب على عمل بعد التخرج. .كما تعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة في طريق تطوير التعليم الفني في محافظة الإسماعيلية، وتعكس حرص الجهات المعنية على الاستثمار في الشباب وتأهيلهم لسوق العمل..ومن خلال هذه الشراكة، يمكن للطلاب اكتساب المهارات العملية التي يحتاجونها للنجاح في حياتهم المهنية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة.

3- مديرية العمل بالوادي الجديد.



متابعة دوة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة..

تابعت مديرية العمل بالوادي، فعاليات الدورة التدريبية علي مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقله بقرى غرب الموهوب بالداخلة ضمن قرى حياة كريمة، وذلك لعدد ( 10) متدربات من الاناث ، وأوضح أحمد طليب مدير المديرية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركة الشباب كعضو فعال فى المجتمع تنفيذا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

4- مديرية العمل بالوادي الجديد



ختام دورات تدريبية لـ 30 متدرب على مهنة التبريد والتكييف بالوادي الجديد .

في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية والبيئية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً، أجرَت مديرية العمل بالوادي الجديد اختبارات ختام الدورات التدريبية لعدد 2 دورة تدريبية على مهنة التبريد والتكييف.وذلك لعدد 30 متدرباً من الجنسين بمركز التدرريب المهني بالخارجة، وأوضح أحمد طليب مدير المديرية أن الدورات تهدف إلى تأهيل الشباب للدخول في سوق العمل وتشجيعهم على اقامة مشروعات صغيرة..يأتي ذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين وزارتي العمل والتربية والتعليم ، مشيراً أن الفعاليات لتنفيذ توجيهات وزير العمل، وتحت رعاية محافظ الوادي الجديد اللواء د. محمد سالمان الزملوط، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ.

5- مديرية العمل بالشرقية..

ندوة للسلامة والصحة المهنية بالشرقية..

نظمت مديرية العمل بالشرقية ندوة للسلامة والصحة المهنية تحت شعار "سلامتك تهمنا"، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران ومحافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، وأوضح أحمد عبد الهادي مدير مديرية العمل بالشرقية، أن الندوة شملت 75 مهندسًا ومسؤولًا عن السلامة والصحة المهنية بشركات النساجون الشرقيون انترناشيونال، والنساجون الشرقيون للمنسوجات، والنساجون الشرقيون للسجاد، ويمثلهم نادر رجب محمد، وشركة آل شاهين للتجارة والصناعة ويمثلها حسام محمد عبد السميع، وشركة تكنوماستر للصناعات المعدنية ويمثلها طارق عبد الرشيد محمد.. مشيراً إلى الندوة تهدف لنشر ثقافة السلامة والحد من الإصابات داخل المنشآت. وألقى العميد محسن محمد مدير مصنع السويسرية للملابس، والدكتور محمد حمدي ربيع، نائب رئيس اتحاد العمال بالشرقية كلمات ترحيبية . كما شملت الندوة محاضرات علمية متخصصة حول "تقييم المخاطر"، "من أجل بيئة عمل آمنة"، و"المخاطر الفيزيائية".. وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة في كافة المدن الصناعية في نطاق محافظة الشرقية.

6- مديرية العمل بالإسماعيلية..



استقبال ذوي همم للاستماع لمطالبهم وتنفيذها ..



استقبلت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، عدداً من أبناء المحافظة من ذوى الهمم ، للإستماع إلى مطالبهم وتنفيذها بشكل لائق وكريم ، من حيث توفير فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة لدمجهم فى سوق العمل ، أو فرص تدريب مهنى مناسبة تتماشى مع إعاقتهم لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج وتشغيل ذوى الهمم فى سوق العمل ، والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم فى دفع خطط التنمية فى ظل الجمهورية الجديدة ، يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة العمل ومديرياتها في تنفيذ خطة شاملة لدعم ذوي الهمم وحصرهم فى المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، والتشديد على إستيفاء النسبة المقررة قانوناً بواقع 5 % من إجمالى عدد العاملين بها وفقاً لأحكام قانون رعاية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ، وكذلك لتطبيقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له فى هذا الشأن ..وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات ، بخصوص دمج ذوي الهمم في سوق العمل ،وتوفير فرص عمل للشباب منهم ،والتعاون مع القطاع الخاص و وكذلك تنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة في المحافظات لإيجاد مزيد من فرص العمل لتلك الفئة ، وضرورة التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من تلك الفئة والإستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها ، فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضاف مدير المديرية أن ذلك ياتى ضمن جهود المديرية لدمج ذوي الهمم في المجتمع وضمان حقوقهم ، وتفعيل رؤية وتوجيهات وزير العمل على أرض الواقع من خلال برامج ومبادرات تسعى لتحقيق الأهداف المنشودة والتى لم تدخر المديرية وأجهزتها جهداً في تنفيذها.

7- مديرية العمل بأسيوط..

ختام البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل الشباب والفتيات..

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، عن ختام البرنامج التدريبي المجاني على مهنة "التفصيل والخياطة" لعدد (15) متدربة من فتيات قرى مركز أبنوب، وذلك بمقر الجمعية الخيرية الإسلامية بأبنوب، وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيس من عقد تلك الدورات التدريبية داخل تلك المراكز والقرى هو تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين، فضلاً عن الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يأتي ذلك أيضاً في ضوء مبادرة "مهنتك مستقبلك" والتي أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين في المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالداخل والخارج، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.. وتشجيعاً ودعماً للمتميزات من المتدربات بالدورات التدريبية، تم تسليم عدد (2) ماكينات خياطة لعدد (2) من المتدربات الأوائل كي تكون نواة لبداية مشروع يدر دخل في المستقبل القريب ، وومن جانبه أوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، في تقريره للوزارة، أن تلك الدورات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون الوثيق مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، في الملفات المشتركة ..كما أشار مدير المديرية أيضا إلى أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقدم للحصول على تلك الدورات التدريبية المجانية بالتوجه إلى ديوان عام المديرية، وذلك ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها إدارة التدريب المهني بمركز التدريب المهني ببني غالب، حيث يحصل المتدربين في نهاية البرنامج التدريبى على شهادة معتمدة من الوزارة تفيد اجتيازه للدورة التدريبية بنجاح، تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها، بالإضافة إلي أنه بمقتضاها يتم توفير فرص عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزته..يُذكر أن مثل تلك الدورات التدريبية التي تنفذها المديرية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، تخضع للشروط والضوابط الواردة من قِبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، بالإضافة إلى أنه يُجرى تنفيذها على أيدي مدربين متخصصين، وعلى دراية تامة، ومهارة فائقة في الإلمام بكافة تفاصيل وجوانب البرامج التدريبية المراد تنفيذها.

8-مديرية عمل الإسماعيلية ..

جولة في قطاع المستلزمات الطبية



نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، جولة ميدانية لشركة ( سيرجي ) والتى تعمل في مجال المستلزمات الطبية وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بما يخص تشغيل ذوى الهمم ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتفعيل دور المديريات في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن ..واوضح حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية بأن الدكتور وجدى فؤاد رئيس مجلس إدارة المصنع ، محمد بهاء الدين المدير التنفيذي ، بلال سامى مدير المصنع ، سهام سعيد مدير شئون العاملين قد استقبلوا وفد المديرية ..وأضاف بأنها شركة مساهمة مصرية وإحدى شركات الأدوية العاملة في السوق المصري، تأسست على يد مجموعة من الأطباء ، وهي شريك في الرعاية الصحية لكونها تهدف إلى تقديم حلول مناسبة للمرضى وذلك عن طريق توفير المنتجات الجديدة من المستحضرات الصلبة وشبه الصلبة ذات الجودة العالمية وبأسعار محلية، وتم الاطمئنان على استيفاء الشركة لعدد ذوى الهمم بإجمالى 5 % من إجمالى عمالها ، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية ، كما أن هناك اختبارات دائمة على المصنع لمنع انتشار البكتريا عن طريق احدث الاجهزة ، مع الالتزام بالزى والتعقيم للحد من انتشار البكتيريا ، ومتابعة سلوك العامل ، واختبار الأجهزة بشكل دوري ، والتأكد من المنتج قبل البيع ليكون بشكل امان .وأضاف مدير المديرية ، أن تلك الزيارة تأتى ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للتواجد بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة ، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ، التي كفلها القانون لهم ، وكذلك لتعريف أصحاب الاعمال بأهمية الالتزام باحكام القانون بما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة .. ورافق مدير المديرية ، سامية عبد السلام مديرة التفتيش العمالي ، نجاة رؤوف مديرة ادارة التشغيل ،و حمدي النجار مفتش عمل ، و إبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة .

9- مديرية العمل بأسوان .

الملتقي العلمي السنوي للكيميائيين العرب..

شاركت مديرية العمل بأسوان في الملتقي العلمي السنوي للكيميائيين العرب، الذي أقيم بمقر الشركة المصرية للصناعات الكيماوية (كيما أسوان)، برعاية وزير العمل محمد جبران. وأوضحت المهندسة ليلى عطا الله مدير المديرية أن الملتقى نظمته جمعية زمالة الكيمياء المصرية والجمعية العراقية للكيمياء الحيوية والسريرية والجمعية البحرينية للكيميائيين، تحت مظلة اتحاد الكيميائيين العرب، وشهد مشاركة نخبة من أساتذة العلوم الكيميائية..حضر الملتقي مهندسة ليلي عطا الله اسماعيل، مدير مديرية العمل باسوان، والدكتور لؤي نصرت، رئيس جامعة أسوان، والدكتور حجازي محمد حجازي، رئيس قطاع الإنتاج بشركة كيما أسوان..الملتقي شمل جلسات وعرض محاضرات علمية حول الكيمياء وتقنيات النانو..و تم تقديم درع شكر وتقدير ووسام تكريم لوزير العمل محمد جبران، لرعايته المؤتمر العلمي العربي. وتسلم الدرع المهندسة ليلي عطا الله اسماعيل، مدير عام مديرية العمل بأسوان نيابة عنه .

10- مديرية العمل بالمنوفية..

شراكة مع مجموعة شركات العربي

زار وفد من مديرية العمل بالمنوفية، برئاسة عماد سعيد، مدير المديرية، مجموعة شركات العربي بالمنطقة الصناعية بقويسنا، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين المديرية والمجموعة، وأوضح مدير المديرية عماد سعيد أنه خلال الزيارة جرت محادثات مع إدارة المجموعة، وتم الاتفاق عل تنظيم أسبوع للسلامة والصحة المهنية، ومشاركة الشركة في ملتقى توظيف، و ورشة عمل حول التطبيق الأمثل لقانون العمل، وإعلان الوظائف المتاحة في المصنع الجديد عن طريق المديرية. وأضاف أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين المديرية والمجموعة في مجال التدريب المهني، لتدريب العاملين قبل التحاقهم بالمنشأة. رافق مدير المديري المهندس محمد عبد الله، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وعلا الباز مدير إدارة التشغيل، وحسان السيد شبل، مدير منطقة عمل قويسنا.

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