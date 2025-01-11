انطلاق ماراثون امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بالبحيرة| صور

انطلقت اليوم السبت، أولى أيام امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول لسنوات النقل بمراحل التعليم الابتدائى والإعدادي والثانوي عن العام الدراسى 2024-2025 في محافظة البحيرة.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن جميع اللجان الامتحانية بدائرة المحافظة قد شهدت حالة من الانضباط والاستقرار وقد بدأت الامتحانات فى مواعيدعا المقررة وفقا للجداول المعتمدة والمعلنة.

وأنهت جميع الإدارات التعليمية استعداداتها وتم تجهيز اللجان لاستقبال الطلاب وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان وتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات وآثار تراكمات مياه الأمطار بمحيط المدارس، وتم التشديد على ضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات وتهيئة الأجواء المناسبة والمناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر وبما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة.

و يؤدى اليوم ما يقرب من 944 ألف طالب وطالبة امتحانات النقل بمختلف المرحل التعليمية بالبحيرة على النحو التالي (تلاميذ الصف الثالث الابتدائي البالغ عددهم 137941 تلميذ وتلميذة يؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط ويؤدي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي البالغ عددهم 150164 تلميذ وتلميذة امتحان مادة اللغة العربية والخط وتلاميذ الصف الخامس الابتدائي البالغ عددهم 154259 تلميذ وتلميذة يؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط، بينما يؤدي 149196 تلميذ وتلميذة بالصف السادس الابتدائي امتحاناتهم في مادة اللغة العربية والخط.

كما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي البالغ عددهم 150368 طالب وطالبة امتحان مادة اللغة العربية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي البالغ عددهم 130004 طالب وطالبة امتحاناتهم فى مادة اللغة العربية.

كما يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي العام البالغ عددهم 35482 طالب وطالبة امتحاناتهم فى مادة العلوم المتكاملة، بينما يؤدى طلاب الصف الثاني الثانوي البالغ عددهم 36391 طالب وطالبة امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

وكيل تعليم البحيرة يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أجرى يوسف الديب، وكيل الوزارة، جولة ميدانية منذ الصباح على عدد من مدارس إدارة بندر دمنهور التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على توافر كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والاستقرار داخل اللجان.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم، مدارس الشهيد أحمد عفت الإعدادية بنات والملك فيصل الإعدادية بنين ومعاذ بن جبل الثانوية بنات والسيدة خديجة الابتدائية وأحمد محرم الإعدادية بنين، حيث تابع الالتزام بتنفيذ كافة التعليمات وتطبيق القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، وتوافر التهوية والإضاءة الجيدة داخل اللجان وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة يتيح للطلاب ويمكنهم من أداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع التزام جميع الملاحظين والمراقبين العاملين باللجان الامتحانية وجميع الطلاب بعدم اصطحاب أي أجهزة المحمول.

كما قام وكيل الوزارة بمتابعة أعمال الكنترول التي تتم بالمدارس والتشكيل وفق الموانع وكشوف الرصد ووجه بالبدء فور انتهاء امتحان كل يوم فى اعمال التصحيح مع المراجعة ومراعاة تحري الدقة لضمان حصول كل طالب على حقة، وذلك بالتزامن مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وربطها بغرف فرعية مماثلة بجميع الادارات التعليمية للوقوف على مدارس الساعة على انتظام سير الامتحانات، وحل أي مشكلة تطرأ على الفور.

كما أكد وكيل الوزارة أن الامتحانات قد سبقها إعداد جيد وتنسيق كامل بين كافة الجهات للخروج بها بصورة مشرفة تليق بمديرية التربية والتعليم ومحافظة البحيرة، كما تم خلال الفترة الماضية التأكيد على الالتزام بضوابط سير الامتحانات وتحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء لأبنائنا الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية و التأكيد على قيام مديري عموم الإدارات التعليمية بالمرور الدوري على المدارس وتفقد اللجان الامتحانية لرصد أي معوقات وحلها فورًا، والالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات والتنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة ومواجهه كافة الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والأجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين، وتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الإدارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف اعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، وتوفير حجرة إسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب او ممرضة، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورًا.