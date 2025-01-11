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السبت 11 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن شاب أنهى حياته شنقا داخل شقة في بولاق الدكرور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق، بالتصريح بدفن جثة شاب أنهي حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في عقده الثالث مشنوق بحبل مقيد نهايته بجنش المروحة.

 وبإجراء التحريات تبين أن المتوفي أنهى حياته لمروره بأزمة نفسية، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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