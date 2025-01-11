جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة تأهب تحسبا لإطلاق الحوثيين مسيرات وصواريخ

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن ضباط في جيش الاحتلال، اليوم السبت، أن آلاف الذخائر التي أسقطها سلاح الجو الإسرائيلي على غزة لم تنفجر، وبعضها يصل وزنه إلى طن، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت التقارير أن الجيش رفع حالة تأهب تحسبًا لاحتمال إطلاق طائرات مسيرة أو صواريخ من قبل الحوثيين خلال الساعات المقبلة، وفقًا لما أوردته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأفادت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي نفذ هجومًا على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن باستخدام أكثر من 20 طائرة. وشملت العملية استهداف ثلاثة مواقع رئيسية في الشريط الساحلي الغربي وداخل الأراضي اليمنية.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، تضمنت الأهداف المهاجمة مقرات للحوثيين، ومواقع رادار، ومنصات إطلاق قريبة من الساحل، بالإضافة إلى محطة كهرباء حزيز، والبنية التحتية في موانئ رأس عيسى والحديدة على الساحل الغربي.