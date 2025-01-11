والدها عنفها بسبب المذاكرة.. طالبة تقفز من الطابق الرابع بالهرم

أقدمت طالبة علي إنهاء حياتها قفزًا من الطابق الرابع بسبب تعنيف والدها لها و حثها على المذاكرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بسقوط طالبة من علو بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين إقدام طالبة علي إنهاء حياتها قفزًا من الطابق الرابع بسبب تعنيف والدها لها وحثها علي المذاكرة، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.