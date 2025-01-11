غدا.. مكتبة القاهرة الكبرى تناقش الصحة والتنمية المستدامة

تعقد مكتبة القاهرة الكبرى، ندوة بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، وذلك في الخامسة مساء غد الأحد الجاري، بمقر المكتبة في الزمالك، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف الفنان خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.



تشهد الندوة حضور الناشطة الاجتماعية والباحثة في التنمية المستدامة نادية باشا رئيس مجلس امناء مؤسسة بناء وتنمية مصر الحديثة، ويشارك فى الحوار الإعلامي أحمد الشريف، هند عابدين مدير عام ادارة غرب القاهرة التعليمية، والفنان عادل بنيامين، والفنان وليد السقا، والمستشار علي نوار، والمبدع علاء الدين عادل، ويدير الندوة يحيى رياض يوسف، مدير عام مكتبة القاهره الكبرى، الذي سيلقي الضوء على أهمية هذه القضايا في تحسين جودة الحياة.

كما تجمع الندوة بين التوعية الصحية والتنمية البيئية في جو من الإبداع والتفاعل، ويعد فرصة رائعة للشباب للاطلاع على أحدث الدراسات والابتكارات في مجالات الصحة المستدامة والبيئة، لا تفوتوا فرصة المشاركة في هذا الحدث المميز.

يذكر أن الأميرة سميحة كامل هي إحدى الشخصيات البارزة في تاريخ مصر الحديث، وهي من أسرة محمد علي باشا. ولدت في بداية القرن العشرين، وكان لها دور مهم في العمل الخيري والاجتماعي.

وتعرف بكونها من الداعمين الرئيسيين للمشروعات الثقافية والتعليمية في مصر، حيث كانت تساهم في دعم العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الوعي الثقافي.

ومن أبرز إنجازاتها، اهتمامها بالحفاظ على التراث الثقافي المصري ودعم المشروعات التي تساهم في تطوير الثقافة والفنون. قصرها في القاهرة، الذي يعد من المعالم التاريخية الهامة، هو الآن مكتبة القاهرة الكبرى ويحتفظ بجو من الأصالة والمعرفة.

كانت الأميرة سميحة كامل شخصية محبة للعلم والفنون، وعرفت بحضورها الاجتماعي الفاعل واهتمامها بتطوير المجتمع المصري من خلال الأنشطة الخيرية والمشروعات الاجتماعية التي كانت تدعمها طوال حياتها.