تعاني من الاكتئاب.. خمسينية تقفز من الطابق السادس في الطالبية

أنهت سيدة في عقدها الخامس حياتها قفزاً من الطابق السادس لمعاناتها من حالة اكتئاب بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بسقوط سيدة من علو بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين إقدام سيدة في عقدها الخامس علي إنهاء حياتها قفزاً من الطابق السادس لمعاناتها من حالة إكتئاب، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.