وكيل رياضة شمال سيناء يتابع مواجهة تغيرات الطقس

أكد ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، مواصلة مديرية الشباب والرياضة ، عملها مع الإدارات الفرعية ومراكز الشباب،والاندية، لمواجهة آثار تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وأصدر وكيل وزارة الشباب والرياضة توجيهاته منذ بداية تغيرات الطقس وسقوط الأمطار، اليوم السبت، لمتابعة إجراءات مراكز الشباب والأندية لمواجهة تتبعات سقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظة، طبقا للتعليمات السابق تعميمها المتضمنة الإجراءات واجبة الاتباع في هذا الصدد.

وشدد على فصل التيار الكهربائي وكل ما يضمن أمن وسلامة المترددين على مراكز الشباب والأندية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة ومقار الإدارات الفرعية.