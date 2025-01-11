دوري أبطال إفريقيا.. كولر يعقد محاضرة للاعبي الأهلي في فندق الإقامة

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب مباراة استاد أبيدجان تشهد مراجعة التعليمات الأخيرة وإعلان تشكيل المباراة.

ويلتقي الأهلي مع استاد ابيدجان في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام أبيدجان

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، وسام أبو علي.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا

أورلاندو (جنوب إفريقيا) – 8 نقاط.

الأهلى (مصر) – 7 نقاط.

شباب بلوزداد (الجزائر) – 6 نقاط.

استاد أبيدجان (كوت ديفوار) – نقطة واحدة.

موعد مباراة الأهلي وإستاد ابيدجان

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تضم كلًا من الأهلي وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد واستاد أبيدجان.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المنتظر أن تنقل قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان.

قائمة الأهلي في كوت ديفوار

وضمت قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.