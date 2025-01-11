وزير الصحة يتوجه لمحافظة المنوفية لتفقد عدد من المنشآت الصحية ومتابعة سير العمل

يتوجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظة المنوفية، لتفقد عدداً من المنشآت الصحية، ضمن جولاته الميدانية المستمرة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن تتضمن جولة الدكتور خالد عبدالغفار، تفقد عدداً من المستشفيات، التابعة لمختلف هيئات وقطاعات الوزارة، بالإضافة إلى وحدات ومراكز طب الأسرة، كما ستتضمن الجولة متابعة معدلات التنفيذ في مشروعات المنظومة الصحية الجاري إنشاؤها.