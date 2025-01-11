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السبت 11 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يتوجه لمحافظة المنوفية لتفقد عدد من المنشآت الصحية ومتابعة سير العمل

د خالد عبدالغفار
د خالد عبدالغفار
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يتوجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظة المنوفية، لتفقد عدداً من المنشآت الصحية، ضمن جولاته الميدانية المستمرة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن تتضمن جولة الدكتور خالد عبدالغفار، تفقد عدداً من المستشفيات، التابعة لمختلف هيئات وقطاعات الوزارة، بالإضافة إلى وحدات ومراكز طب الأسرة، كما ستتضمن الجولة متابعة معدلات التنفيذ في مشروعات المنظومة الصحية الجاري إنشاؤها.

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