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السبت 11 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار من النيابة ضد 5 متهمين سرقوا 15 موتورا من داخل كمباوند بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بحبس 5 أشخاص، لاتهامهم بسرقة 15 موتور مياه من مخزن خاص بكمبوند تحت الإنشاء بمنطقة التوسعات الشرقية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، بلاغ من مدير أمن بإحدى الشركات، باكتشافه سرقة 15 موتور مضخة مياه من مخزن بكمبوند تحت الإنشاء.

وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "تاجر مواتير، تاجر خردة، مشرف أمن بالكمبوند، فرد أمن بذات الكمبوند، فرد أمن بالكمبوند".

تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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