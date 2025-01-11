إقبال كبير من مواطني شمال سيناء لتحرير توكيلات حزب الجبهة الوطنية الجديد

أكد المهندس حسام شاهين، نائب مجلس الشعب السابق بالعريش وأحد قيادات حزب الجبهة الوطنية أن محافظة شمال سيناء مازالت تشهد اقبالًا كبيرًا من المواطنين لتحرير التوكيلات إلى حزب الجبهة الوطنية.

وأوضح، أنه تقرر مد العمل بمكاتب الشهر العقاري لتحرير التنوكيلات لمدة أسبوع الجديد يبدأ من اليوم السبت حتي الخميس القادم بعدما حرر أهالي المحافظة أعداد كبيرة من التوكيلات للحزب الجديد كما يجري ذلك بالتزامن مع فاعليات تحرير التوكيلات في باقي محافظات مصر.

وقال شاهين، إن هناك حركا ونشاطًا حزبيًا يجري على الساحة المصرية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة هذا العام، وذلك بعد إعلان وزير المجالس النيابية عن الترتيب المتوقع لإجراء الانتخابات بدءًا من مجلس الشيوخ، يليه مجلس النواب وأخيرا المحليات.

وقال شاهين، إن حزب الجبهة الوطنية الصاعد هو حزب لكل المصريين من شمال مصر إلى جنوبها، لافتًا أن هناك حرص من المواطنين على الالتفاف حول حزب الجبهة الوطنية لبناء غدًا مشرق ومستقبلًا مزدهر يليق بالوطن.