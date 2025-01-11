امرأة بلا قلب.. تركت عشيقها يعذب طفلها لمدة أسبوع حتي الموت بأكتوبر

شهدت مدينة 6 أكتوبر بالجيزة جريمة بشعة عندما أقدم سائق بإحدي شركات التوصيل الشهيرة علي تعذيب نجل عشيقته لمدة أسبوع حتي الموت أمام أعين والدته.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد بإستقبال "فارس" 6 سنوات، متوفي وبه آثار تعذيب ومقيم بدائرة القسم وادعاء وفاة طبيعية علي غير الحقيقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق بإحدي شركات التوصيل الشهيرة، حيث يرتبط بعلاقة غير شرعية مع والدة المجني عليه وكان الطفل يقوم بإزعاجهما خلال ممارسة الرذيلة فقام المتهم أمام والدة المجني عليه بتعذيبه وطفي السجائر بجسده وتعذيبه لمدة أسبوع مما تسبب في وفاته، جري التحفظ على جثمان المجني عليه تحت تصرف النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.