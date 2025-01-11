جمال العدل: "ممكن أرجع أشتغل مع محمد هنيدي رغم الخلاف الأخير"

أعلن المنتج جمال العدل عن إمكانية العودة للعمل مع الفنان محمد هنيدي، وذلك بعد الخلاف الأخير بينهما، بسبب الجزء الثاني من مسلسل أرض النفاق.

وكشف المنتج جمال العدل أنه بعد مرور الوقت من أي خلاف في العمل، تنتهي المشكلات ويعود للعمل مره أخرى مع الفنان، ضارباً المثل بالفنان محمد هنيدي، بعد أزمته الأخيرة معه.

واضاف العدل خلال استضافته من خلال بودكاست "إبن كارك"، تقديم الإعلامي كريم خطاب، أنه رغم الخلاف مع هنيدي إلا أنه لو وجد شراكة فنية مناسبة سيرسل له تفاصيل العمل الجديد ويعاود العمل معه بعد الخلاف، وهو ما اعتاد عليه طوال تاريخه.

يشار أن المنتج جمال العدل قد صرح من قبل عن غضبه الشديد من الفنان محمد هنيدي، بعد أن علم بتوقيعه على الجزء الثاني لمسلسل أرض النفاق، بعد إنتاجه الجزء الأول، وزاد الخلاف أنه أرسل للفنان محمد هنيدي، ولكن الأخير لم يرد.