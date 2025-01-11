أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوروجيا، إيفان فيدوروف، أن القوات الروسية قصفت المنطقة 377 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقال فيدروروف، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، اليوم السبت، إن المعلومات الواردة تفيد بأن القوات الروسية استهدفت 15 بلدة وقرية، في جنوب شرقي أوكرانيا.
وأشار إلى أن القوات الروسية شنت 15 غارة جوية على عدة مستوطنات، لافتا إلى أن الروس هاجموا المنطقة بـ201 طائرة بدون طيار.
العالم
أوكرانيا: القوات الروسية قصفت زابوروجيا 377 مرة خلال 24 ساعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوروجيا، إيفان فيدوروف، أن القوات الروسية قصفت المنطقة 377 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوروجيا، إيفان فيدوروف، أن القوات الروسية قصفت المنطقة 377 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية.