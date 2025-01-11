"الدفاع الروسية": تدمير 85 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية، وجمهورية القرم، وبحري آزوف والأسود، خلال الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية ـ في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إنه تم تدمير 31 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، و16 فوق أراض بمقاطعة فورونيج، و16 فوق أراض بإقليم كراسنودار، و14 فوق بحر آزوف، و4 فوق أراض بمقاطعة بيلجورود، و2 فوق أراض بمقاطعة تامبوف، وواحدة فوق أراض بجمهورية القرم، وواحدة فوق أراض بمقاطعة كورسك"