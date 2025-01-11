نائب محافظ شمال سيناء يتفقد قرى مركز الحسنة

أجرى اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، جولة تفقدية لقرى مركز الحسنة بوسط سيناء، بدات بتفقد قرية المنبطح التابعة لمركز الحسنة.

حيث شملت الجولة تفقد جميع القطاعات الخدمية بالقرية منها الوحدة الصحية بقرية المنبطح، وقام نائب محافظ شمال سيناء بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف للتأكد من تواجد الطاقم الطبي الخاص بالوحدة، كما تم تفقد جميع المكاتب وغرف الكشف للتأكد من مدى جاهزيتها لتقديم الخدمة للمواطن بالقرية بالإضافة إلى تفقد الصيدلية الخاصة بالوحدة لحصر الاحتياجات من العقاقير الطبية كما تفقد نائب المحافظ أيضًا الغرف الخاصة بالمبيت للطاقم الطبي.

كما وجه بضرورة إعادة ترتيب الوحدة والاهتمام بالمنظر العام بها والتأكد من استمرارية جاهزيتها لاستقبال المرضى، وواصل جولته إلى قطاع التعليم بالقرية حيث تفقد مدارس المنبطح للتعليم الابتدائي والإعدادي، بالإضافة إلى المعهد الديني متفقدا جميع غرف الدراسة والمكتبة الخاصة بالمدرسة، كما وجه بتوفير كافة سبل الدعم من خلال إعادة هيكلة المكتبه الخاصة بالمدرسة وتوفير مجموعة من الكتب والأدوات المكتبية لإقامة أنشطة داخل المكتبة لأبناء القرية، كما تفقد شمال سيناء مبنى الوحدة المحلية لقرية المنبطح ووجه بمجموعة من الملاحظات من أجل تقديم الخدمة للمواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ محطة تحلية المياه بالمنبطح واستمع إلى شرح مفصل من مدير الشركة القابضة إلى أقسام المحطة والقدرة الإنتاجية للمحطة لتغطية احتياجات المواطنين من المياه، وخلال الجولة تفقد مركز شباب المنبطح واستمع إلى الخدمات والأنشطة التي يقدمها المركز لأبناء القرية حيث توجد به مجموعة من الأجهزة الرياضية كما أكد سيادتة على تقديم الدعم لمركز الشباب لتقديم خدمات أفضل.

كما تفقد مبنى وحدة التضامن الاجتماعي بالقرية ومدى تقديم الدعم لهذة الفئة من المواطنين، كما وجه بعمل حصر فعلى لجميع المواطنين من أهالى القرية من مستحقي الدعم لتوفير مساعدات لهم من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

وفى سياق متصل واصل نائب محافظ شمال سيناء جولته الميدانية حيث التقى بمجموعة من مشايخ وعواقل وأهالي قرية المنبطح حيث استمع إلى جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه أبناء القرية في جميع القطاعات بالإضافة إلى تقديم مقترحات ومطالب لأهالي القرية.

وأكد نائب المحافظ أنه سوف يتم وضع الحلول الجذرية لإنهاء جميع المعوقات بالإضافة إلى توجيهات فوريه منه لمديرى القطاعات الخدمية لمتابعة ونهو جميع الشكوى فى جميع القطاعات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للجميع، لافتا أنه سوف يتم تلبية المقترحات فى حدود الإمكانيات المتاحة وأكد على أن الدولة تسعى جاهدة إلى إحداث تنمية مستدامة خاصه فى وسط سيناء

يأتي ذلك فى نطاق اهتمام القيادة السياسية بإحداث تغييرات جذرية على أرض سيناء من خلال تطوير جميع القطاعات الخدمية بوسط سيناء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فى جميع القطاعات للمواطن من أجل توفير حياة كريمة للجميع.