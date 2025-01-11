تشاهدون اليوم.. الأهلي يصارع إستاد أبيدجان ومواجهات مثيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 11 يناير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة الأهلي وإستاد ابيدجان في دوري أبطال أفريقيا ومباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

مانيما انيون × صن داونز – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

إستاد أبيدجان × الأهلي – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports HD 1 ساجرادا اسبيرانسا × بيراميدز – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

الجيش الملكي × الرجاء – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

بريستول سيتي × وولفرهامبتون – الساعة 2 ظهرا

ميدلزبره × بلاكبيرن روفرز – الساعة 2 ظهرا

برمنجهام سيتي × لينكولن سيتي – الساعة 2 ظهرا

ليفربول × أكرينجتون ستانلي – الساعة 2:15 ظهرا

ليستر سيتي × كوينز بارك رينجرز – الساعة 4 عصرا

إكسترستي × أكسفورد يونايتد – الساعة 5 مساء

ريدينج × بيرنلي – الساعة 5 مساء

نوريتش سيتي × برايتون – الساعة 5 مساء

بريستون نورث × تشارلتون أثلتيك – الساعة 5 مساء

تشيلسي × موركامب – الساعة 5 مساء

بورنموث × وست بروميتش – الساعة 5 مساء

سندرلاند × ستوك سيتي – الساعة 5 مساء

برينتفورد × بليموث أرجايل – الساعة 5 مساء

نوتينجهام فورست × لوتون تاون – الساعة 5 مساء

مانشستر سيتي × سالفورد سيتي – الساعة 7:45 مساء

ليدز يونايتد × هاروجيت تاون – الساعة 7:45 مساء

ليتون أورينت × ديربي كاونتي – الساعة 8 مساء

مانسفيلد تاون × ويجان أثليتيك – الساعة 8 مساء

كوفنتري سيتي × شيفيلد وينزداي – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ديبورتيفو ألافيس × جيرونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3 بلد الوليد × ريال بيتيس - الساعة 5:15 مساء على قناةbeIN Sports HD 3 إسبانيول × ليجانيس – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 3

إشبيلية × فالنسيا – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أودينيزي × أتالانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

إمبولي × ليتشي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

تورينو × يوفنتوس – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

ميلان × كالياري – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

هوفنهايم × فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

هايدنهايم × يونيون برلين– الساعة 4:30 عصرا

فرايبورج × هولشتاين كيل – الساعة 4:30 عصرا على قناةbeIN SPORTS XTRA 2

ماينز 05 × بوخوم – الساعة 4:30 عصرا على قناةbeIN SPORTS XTRA 1

سانت باولي × آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

بوروسيا مونشنجلادباخ × بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستاد بريست × ليون – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports HD 4

ستاد ريمس × نيس– الساعة 8 مساء على قناةbeIN Sports HD 6

رين × مارسيليا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

العروبة × الهلال – الساعة 3:45 مساء على قناة SSC 1

القادسية × التعاون – الساعة 4:40 عصرا على قناة SSC 1

الفيحاء × الاتحاد – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1