ads
السبت 11 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون: الحديث عن استهداف سفننا من قبل الحوثيين "معلومات مضللة"

البنتاجون
البنتاجون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 نفت صابرينا سينج نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، المعلومات التي نشرها الحوثيون في اليمن عن استهداف لسفن أمريكية، قائلة إن هذه المعلومات "مضللة".
وأكدت سينج، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم /السبت/، أن السفن الأمريكية لم تتعرض لأي هجمات مؤخرا، مضيفة أن أحدث الضربات التي نفذتها القيادة المركزية الأمريكية واستهدفت إضعاف قدرات الحوثيين كانت في الثامن من يناير الجاري.

البنتاجون الحوثيون اليمن سفن أمريكية