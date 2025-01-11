اليوم.. طقس معتدل نهارا وأمطار على بعض المحافظات والعظمى بالقاهرة 19

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليةوشمال الصعيد ومائل للدافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء .

كما يشهد اليوم السبت ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى تمتد خفيفة الى جنوب الوجة البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس قد تصل الى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة .

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري ،19 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 9 درجات ، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 20 للعظمي والصغرى 6 درجات ، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمي والصغري 10 درجات .