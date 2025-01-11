شهيد فى قصف للاحتلال استهدف منزلا بحي الزيتون شرقي مدينة غزة

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بارتقاء شهيد إثر قصف جوي من قبل قوات الاحتلال استهدف منزلاً في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

يأتي هذا الهجوم في وقت حساس حيث تشهد المنطقة تصعيدًا في الأعمال العسكرية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

المصادر الطبية المحلية أعلنت عن مقتل شخص واحد على الأقل، فيما لا تزال عمليات البحث عن مصابين محتملين جارية.

من جانبها، استنكرت السلطة الفلسطينية هذا القصف، مؤكدةً على أن هذا الهجوم يمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف المدنيين. كما شددت على ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من الهجمات الإسرائيلية المتكررة.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف مواقع مختلفة في قطاع غزة، ما أدى إلى تزايد أعداد الضحايا، وسط دعوات من المجتمع الدولي بضرورة وقف الأعمال العدائية وبدء محادثات من أجل التهدئة.