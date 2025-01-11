دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز في مهمة حسم التأهل لربع النهائي أمام ساجرادا

يسعى فريق بيراميدز لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عندما يحل ضيفا على ساجرادا الأنجولي فى السادسة مساء اليوم السبت، باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويخطط الفريق السماوي لتحقيق الفوز على الفريق الأنجولي على ارضه وبين جماهيره لحسم التأهل مبكرا في ظل الصراع القوي في المجموعة الرابعة على بطاقتي التأهل لربع النهائي.

ويتسلح فريق بيراميدز بكتيبة النجوم على رأسهم المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي ورمضان صبحي ومصطفى فتحي ووليد الكرتي والنجم الواعد إبراهيم عادل.

ترتيب بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

يحتل بيراميدز والترجي التونسي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط لكل منهما، جمعها كل فريق من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة وتلقي هزيمة واحدة، بينما يأتي ساجرادا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل دجوليبا المجموعة برصيد نقطتين.

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا

ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

ويراقب المباراة أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

قائمة بيراميدز لمواجهة ساجرادا

ويستمر غياب المغربي محمد الشيبي، ومهند لاشين ومحمود عبد العاطي دونجا عن بيراميدز في مباراة ساجرادا الليلة بسبب الاصابة كما يغيب محمد حمدى بعدما فضل الجهاز الطبي إستبعاده من اللقاء بسبب إصابته في عضلات البطن .

وتضم قائمة بيراميدز لمواجهة ساجرادا كل من أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر في حراسة المرمى وفى خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ ، وفى خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا وفى خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي.