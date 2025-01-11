بايدن: يوجد فرصة حقيقية لانتصار أوكرانيا في حال استمر دعم الدول الغربية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك فرصة حقيقية لتحقيق انتصار أوكرانيا في النزاع القائم، وذلك في حال استمرار الدعم القوي من الدول الغربية.

وأضاف بايدن أن الدعم المستمر من الولايات المتحدة وحلفائها يشكل عاملًا رئيسيًا في تعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة التحديات العسكرية والسياسية التي تواجهها.

وأكد الرئيس الأمريكي، في نبأ عاجل على قناة "القاهرة الإخبارية"، على ضرورة تمسك الدول الغربية بموقفها الداعم لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يتضمن توفير الأسلحة والمساعدات الاقتصادية، فضلاً عن العقوبات المفروضة على روسيا.

وأوضح أن هذا المسار يمثل السبيل الأمثل لحماية الأمن الأوروبي والاستقرار الدولي.

كما دعا بايدن إلى زيادة التعاون بين الدول الغربية في هذا الصدد، محذرًا من أن التراجع عن هذا الدعم قد يؤدي إلى تصعيد الأزمة بشكل أكبر.

وشدد على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية جنبًا إلى جنب مع الدعم العسكري في الوقت نفسه، وأكد الرئيس الأمريكي أن الحرب في أوكرانيا تُمثل اختبارًا للمجتمع الدولي بشأن قدرته على مواجهة التحديات الأمنية الكبرى التي تهدد النظام العالمي القائم.