دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يسعى لعبور استاد أبيدجان ووضع قدما في ربع النهائي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على استاد أبيدجان الإيفواري في السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي” ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يدخل الأهلي بقيادة مارسيل كولر المباراة بشعار لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لتعويض الخسارة في الجولة الماضية أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف، كما يتطلع الأهلي لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في رحلة الدفاع عن اللقب القاري.

في المقابل يخطط فريق استاد أبيدجان لتحقيق الفوز على حامل اللقب متسلحا بعاملي الأرض والجمهور أملًا في تحقيق المفاجأة وتحقيق الفوز الأول له في دور المجموعات .

ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

أورلاندو (جنوب إفريقيا) – 8 نقاط.

الأهلى (مصر) – 7 نقاط.

شباب بلوزداد (الجزائر) – 6 نقاط.

استاد أبيدجان (كوت ديفوار) – نقطة واحدة.

موعد مباراة الأهلي وإستاد ابيدجان

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإستاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تضم كلًا من الأهلي وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد وإستاد أبيدجان.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المنتظر أن تنقل قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الأهلي وإستاد أبيدجان.

قائمة الأهلي في كوت ديفوار

وضمت قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا