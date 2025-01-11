اليوم.. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الطالبية

تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم السبت، الحكم في إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 8572 لسنة 2024 جنايات الطالبية.

ويواجه المتهم اتهامات عدة، أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، وهي الجماعة التي تعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة، مستهدفة تقويض استقرار الدولة.