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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. شهيد و3 مصابين جراء قصف الاحتلال لشقة سكنية بحي الزيتون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم السبت، أن طواقمه تمكنت من انتشال شهيد و3 مصابين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة طافش في محيط مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منازل في حي الزيتون في مدينة غزة، ونتج عن تلك الاستهداف إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد فلسطيني، وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في عمارة الزبدة بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت شقة في عمارة أبو العوف في محيط مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين. 

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