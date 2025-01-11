صافرات الإنذار تدوي في مدن روسية إثر هجمات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، بوجود دوي لصافرات الإنذار في عدد من المدن الروسية نتيجة هجمات بالمسيرات الأوكرانية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن العقوبات الجديدة على موسكو سيكون لها تأثير عميق على الاقتصاد الروسي. وأضاف، أن هناك فرصة حقيقية لانتصار أوكرانيا في حربها مع روسيا في حال استمر دعم الدول الغربية.

وأمس الجمعة، صرح رئيس مركز مكافحة التضليل التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أندري كوفالينكو، بأن أوكرانيا استهدفت منشآت صناعية عسكرية "مموهة" في منطقتي روستوف ولينينجراد بروسيا.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن المسؤول قوله "تم استهداف منشآت صناعية عسكرية مموهة في منطقتي روستوف ولينينجراد بروسيا. تحاول روسيا التمويه على مصانعها الدفاعية وادعاء أنها منشآت مدنية لإخفاء طبيعة إنتاجها الحقيقي. لكننا نعلم كل شيء".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي تصدت لهجوم جوي واسع النطاق استهدف مقاطعة روستوف جنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الهجوم شمل إطلاق عدد كبير من الطائرات المسيّرة الأوكرانية، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من تدمير 16 طائرة مسيّرة.