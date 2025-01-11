فلسطين.. إصابات بينهم أطفال في قصف الاحتلال منزلًا شرق مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بوجود عدد من الإصابات بينهم أطفال في قصف الاحتلال منزلًا بالقرب من المسجد العمري شرق مدينة غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منازل في حي الزيتون في مدينة غزة، ونتج عن تلك الاستهداف إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد فلسطيني، وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في عمارة الزبدة بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت شقة في عمارة أبو العوف في محيط مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين. كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية لعائلة "طافش" بحي الزيتون، ما أدى لاستشهاد مواطن على الأقل، وإصابة 3 آخرين.