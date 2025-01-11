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السبت 11 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب حراس الزمالك الجديد يصل القاهرة للانضمام للجهاز الفني

حراس الزمالك
حراس الزمالك
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وصل السويسري توماس جروتر مدرب حراس المرمى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة؛ تمهيدًا للتواجد في الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس.

وكان عماد المندوه المشرف على مدربي حراس مرمى قطاع الناشئين بالنادي تولى المسؤولية في الفترة الماضية بصورة مؤقتة لحين وصول جروتر إلى القاهرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها في السادسة مساء غدًا الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مدرب حراس الزمالك الجديد حراس الزمالك الزمالك جروس توماس جروتر السويسري توماس جروتر