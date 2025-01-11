اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالقاهرة

تنطلق، اليوم السبت، امتحانات صفوف النقل بالقاهرة، وسط إجراءات مشددة لمكافحة الغش.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استعداداتها النهائية لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، والتي ستنطلق اليوم السبت 11 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 16 يناير 2025.

وتم تجهيز لجان الامتحانات لصفوف النقل في جميع المراحل الدراسية، حيث جرى توزيع الطلاب على كشوف المناداة مع اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التباعد بينهم، وذلك ضمن إجراءات مكافحة الغش.

كما تم وضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية المحددة من وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت المديرية أنه يجب على الطلاب الالتزام بعدد من التعليمات الصارمة أثناء أداء الامتحانات، أبرزها الحضور بالزي المدرسي، الوصول قبل بدء الامتحان بنصف ساعة، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان.

كما يتم منع دخول أولياء الأمور أثناء سير الامتحانات، مع التأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين على ورقة الإجابة فور الانتهاء.

من جهة أخرى، حذرت المديرية من أي محاولات للغش باستخدام الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها.