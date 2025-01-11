البيت الأبيض: بايدن أكد لزيلينسكي استمرار دعم أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، وكان ذلك خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين.

وصرح البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلقي خطاب الوداع من المكتب البيضاوي يوم الأربعاء المقبل.

يسعى الرئيس الأمريكي بايدن إلى إتمام صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه مازال متفائلا بإمكانية إجراء تبادل للأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، وأكد الرئيس الأمريكي أن هناك تقدمًا بشأن اتفاق غزة.

وفي وقت سابق، صرح بايدن بضرورة إنجاز هذا الاتفاق ووضع حد للحرب، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإنهاء المعاناة والبدء في مرحلة جديدة. من جانبه، أبدى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة، ووجود تحرك إيجابي من جانب حركة حماس.