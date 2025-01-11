حالة طرد وإهدار الهداف لركلة جزاء تلخص سلبية «ليل وأوكسير» بالدوري الفرنسي

تعثر فريق ليل أمام مضيفه أوكسير بالتعادل معه سلبيًا، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، على ملعب لابيه ديشان، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

غابت الإثارة عن مجريات الشوط الأول من المباراة، حيث لم يشهد فرصًا حقيقية تذكر على المرميين.

مباراة ليل ضد أوكسير

لكن مع بداية الشوط الثاني، بدأت الإثارة تظهر، حيث في الدقيقة 56، ارتكب لاعب أوكسير، بول جولي، خطأ فادحًا بتدخل عنيف، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه ويحتسب ركلة جزاء لصالح ليل.

أهدر المهاجم الكندي جوناثان ديفيد ركلة الجزاء في الدقيقة 58، ليضيع فرصة ذهبية لتقدم فريقه، بالرغم أنه هداف فريق ليل في الدوري الفرنسي وبطولة دوري أبطال أوروبا.

بهذا التعادل، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، إذ أصبح رصيد ليل 29 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي مؤقتًا، بينما وصل رصيد أوكسير إلى 22 نقطة ليحتل المرتبة التاسعة مؤقتًا أيضًا، وذلك في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة.