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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفارة فنزويلا بالقاهرة تحتفي بتنصيب نيكولاس مادورو لفترة رئاسية جديدة

الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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نظّمت سفارة جمهورية فنزويلا في مقرها بحي المعادي لقاءً صحفيًا بمناسبة حفل تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا دستوريًا لفنزويلا للفترة 2025-2031.

شهد اللقاء حضور سفير فنزويلا في مصر، ويلمار أومار بارينتوس، إلى جانب أعضاء البعثة الدبلوماسية في السفارة، وعدد من الشخصيات العامة.

وجرت مراسم تنصيب الرئيس مادورو في القاعة البيضاوية للجمعية الوطنية بالعاصمة كاراكاس، حيث أدى اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية وشعب فنزويلا.

وأكد مادورو في كلمته بهذه المناسبة التزامه بالدستور وبجميع مسؤولياته تجاه الجمهورية، مشددًا على أن فترته الرئاسية الجديدة ستحمل معها السلام والحرية والمساواة لشعب فنزويلا.

فنزويلا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سفير فنزويلا لدى مصر ويلمر أومار بارينتوس سفارة فنزويلا مادورو