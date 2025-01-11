سيلتا فيجو يسقط في فخ الهزيمة أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

سقط فريق سيلتا فيجو في فخ الهزيمة أمام مضيفه رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الجمعة، على ملعب كامبو دي فوتبول دي فايكاس، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

شهدت المباراة إثارة وندية بين الفريقين، حيث افتتح رايو فاليكانو التسجيل مبكرًا عن طريق أدريان إيمباربا بلازكيز في الدقيقة الخامسة.

مباراة رايو فاليكانو ضد سيلتا فيجو

تمكن فريق سيلتا فيجو من تعديل النتيجة بواسطة بورخا إيجليسيس في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، نجح رايو فاليكانو في حسم النتيجة لصالحه بتسجيل هدف الفوز عن طريق خورخي دي فروتوس في الدقيقة 63، قبل أن تشهد المباراة حالة طرد في الدقيقة 90+4، حينما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ماركوس ألونسو لاعب سيلتا فيجو.

بهذا الفوز، رفع رايو فاليكانو رصيده إلى 25 نقطة، ليتقدم إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 24 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثاني عشر.