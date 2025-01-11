احتفالًا بذكرى تأسيسه.. أستون فيلا يقصي وست هام من كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق أستون فيلا فوزًا مثيرًا على ضيفه وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الجمعة، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ضمن أستون فيلا التأهل للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما أقصى وست هام خارج البطولة.

شهدت مباراة أستون فيلا ضد وست هام أجواء احتفالية خاصة بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس نادي أستون فيلا.

مباراة أستون فيلا ضد وست هام

بدأ اللقاء بسيطرة نسبية من وست هام، وتمكن الفريق من افتتاح التسجيل مبكرًا بهدف للبرازيلي لوكاس باكيتا في الدقيقة التاسعة، ما وضع أصحاب الأرض تحت ضغط مبكر.

لكن أستون فيلا عاد بقوة في الشوط الثاني، حيث شهدت الدقيقة 71 تسجيل هدف التعادل عن طريق أمادو أونانا.

وبعد خمس دقائق فقط، في الدقيقة 76، تمكن مورجان روجرز من تسجيل هدف الفوز الحاسم، ليقلب النتيجة تمامًا لصالح أستون فيلا.

ارتدى لاعبو أستون فيلا قميصًا خاصًا خلال هذه المباراة احتفالًا بمرور 150 عامًا على تأسيس النادي، ما أضفى على اللقاء طابعًا تاريخيًا واحتفاليًا مميزًا.

مباراة وست هام الأولى تحت قيادة مدربه الجديد

من جهة أخرى، تعتبر هذه المباراة الأولى لفريق وست هام تحت قيادة مدربه الجديد جراهام بوتر، الذي تولى المهمة مؤخرًا، خلفًا للإسباني جولين لوبيتيجي الذي أقيل من منصبه منذ أيام قليلة.