فلسطين.. اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال قرب الخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منازل في حي الزيتون في مدينة غزة، ونتج عن تلك الاستهداف إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت شقة في عمارة أبو العوف في محيط مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين.

كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية لعائلة "طافش" بحي الزيتون، ما أدى لاستشهاد مواطن على الأقل، وإصابة 3 آخرين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة مستهدفًا المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 46 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 110 آلاف مواطن.