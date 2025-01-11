البيت الأبيض: بايدن سيلقي خطاب الوداع من المكتب البيضاوي الأربعاء

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلقي خطاب الوداع من المكتب البيضاوي يوم الأربعاء المقبل.

وفي ظل سعي الرئيس الأمريكي بايدن إلى إتمام صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه مازال متفائلا بإمكانية إجراء تبادل للأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، وأكد الرئيس الأمريكي أن هناك تقدمًا بشأن اتفاق غزة.

وفي وقت سابق، صرح بايدن بضرورة إنجاز هذا الاتفاق ووضع حد للحرب، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإنهاء المعاناة والبدء في مرحلة جديدة. من جانبه، أبدى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة، ووجود تحرك إيجابي من جانب حركة حماس.