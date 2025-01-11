كومو يفرض التعادل الإيجابي على لاتسيو في الدوري الإيطالي

فرض فريق كومو التعادل الإيجابي على مضيفه لاتسيو بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، على ملعب الأولمبيكو، في افتتاح الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025.

أنهى لاتسيو الشوط الأول من مباراته ضد كومو متقدمًا بهدف للا شيء، سجله بولاي ديا في الدقيقة 34، بالرغم أن الفريق الضيف أهدر فرص هدف محقق مبكرًا في الدقيقة السادسة، حينما ارتطمت كرة مارك أوليفييه كيمب في العارضة.

مباراة لاتسيو ضد كومو في الدوري الإيطالي

وفي الشوط الثاني، سجل هدف كومو باتريك كوتروني في الدقيقة 72، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لوم تشاونا في الدقيقة 58، بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

بتلك النتيجة، رفع لاتسيو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما وصل كومو إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر.