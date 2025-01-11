نبيلة عبيد: عادل إمام فنان قدير وقدم تاريخًا فنيًا وحقه أن يستريح

وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة إلى الزعيم عادل إمام، بعد تصريحات الفنان عمر متولي عن اعتزاله الفن بشكل رسمي، وعدم عودته للنشاط الفني مرة أخرى.

وقالت الفنانة نبيلة عبيد: "حق الفنان القدير والكبير عادل أن يستريح، قدم كثيرًا للفن، وأسعدنا جميعًا على مستوى السينما والتلفزيون والمسرح، أفنى عمره كله للفن والجمهور، وكان مهتمًا بتقديم كل ما يهم المواطن، وفجر الكثير من القضايا المجتمعية الهامة، لمصر والوطن العربي".

وتابعت الفنانة نبيلة عبيد في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، "من حقه أن يستريح بعد كل تلك الرحلة الاستثنائية، وأن يعيش حياته يستمتع مع الأسرة والأحفاد، وأن يختار ما يشعره بالراحة وعلينا إحترام رغبته".



وعن السينما وتقييم الأفلام السينمائية، أوضحت الفنانة نبيلة عبيد "لا أدخل السينما منذ أيام كورونا وحتى الآن، ولكن هناك عدد كبير من المخرجين المميزين، وهناك كتاب أيضًا على قدر كبير من الإبداع، وأحب مروان حامد كثيرًا، وخاصةً أنه يفهم كثيرًا في السيناريو، وله شخصية وبصمة فنية وأداء ونمط فني رائع ولع أعمال هامة كثيرة، وهناك أيضًا كتاب مهمين لتلك المرحلة الفنية، ولهم أعمال جيدة وحققت نجاحًا كبيرًا وأحبها الجمهور.

قدمت الفنانة نبيلة عبيد تاريخ فني كبير بين السينما والدراما، شاركت من خلالها كبار نجوم الفن والسينما والدراما في ذلك الوقت، وقدمت أعمال مع الفنان أحمد زكي، والفنان محمود عبدالعزيز، والفنان القدير كمال الشناوي، والفنان يوسف شعبان، والفنان صلاح قابيل، وجاءت أبرز أعمالها السينمائية فيلم "التخشيبة، المرأة والساطور، شادر السمك، الراقصة والسياسي، الراقصة والطبال، رابعة العدوية، العذراء والشعر الأبيض، امرأة تحت المراقبة"، وعلى مستوى الدراما قدمت مسلسل "العصابة، كيف تخسر مليون جنية، الوليمة، العمة نور، البوابة الثانية، كيد النسا".

