باير ليفركوزن يطارد صدارة الدوري الألماني بفوز على بوروسيا دورتموند

قاد المدرب الإسباني تشابي ألونسو فريق باير ليفركوزن للفوز على مضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في قمة منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

تفوق باير ليفركوزن على بوروسيا دروتموند مبكرًا على أرضية ملعب الأخير ووسط جماهيره، بعدما سجل لاعبوه هدفين في أول 10 دقائق.

مباراة بوروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن

قص ناثان تيلا شريط أهداف اللقاء مبكرًا في الثانية 24، ليحتسب الهدف في الدقيقة الأولى، ثم أضاف باتريك شيك الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة.

قلص جيمي جيتينز الفارق لصالح بوروسيا دورتموند بهدف في الدقيقة 12، قبل أن يعود باتريك شيك ويسجل الهدف الثالث لكتيبة المدير الفني تشابي ألونسو في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بتقدم باير ليفركوزن بنتيجة 3-1.

وفي الشوط الثاني استحوذ بوروسيا دورتموند على الكرة، باحثًا عن تعديل النتيجة، حتى جاءت الدقيقة 79 وسجل سيرو جيراسي الهدف الثاني من ركلة جزاء، قبل محاولات عديدة من أصحاب الأرض لإدراك التعادل، ولكن باءت هذه المحاولات بالفشل، ليخسر أسود الفيستفاليا بنتيجة 3-2.

بهذا الفوز، يطارد باير ليفركوزن صدارة الدوري الألماني، التي يتربع عليها بايرن ميونخ، الذي يواجه بوروسيا مونشنجلادباخ السبت في نفس الجولة.

بتلك النتيجة، وصل رصيد باير ليفركوزن إلى 35 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، خلف بايرن ميونخ بفارق نقطة وحيدة، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 25 نقطة في المركز السادس.