مصرع صاحب مزرعة دواجن صعقًا بالكهرباء في الغربية

لقي صاحب مزرعة دواجن مصرعه صعقًا بالكهرباء؛ نتيجة إصابته بصدمة كهربية أدت إلى وفاته بقرية بلكيم التابعة لمدينة السنطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارًا يفيد بمصرع "عبد القادر.م.ال"؛ بسبب ادعاء صعق كهربائي أدى للوفاة.

وانتقل لموقع الحادثة رجال مباحث مركز شرطة السنطة وتبين حدوث الوفاة نتيجة صعق كهربي بمزرعة دواجن بقرية بلكيم مركز السنطة.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وانتدبت النيابة العامة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان ما بها من إصابات، وعما إذا كانت توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن الصعق الكهربي أدى إلى صدمة كهربية ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وتسليم الجثة لأهله لدفنه بمقابر أسرته.