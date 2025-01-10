أهلي جدة يحقق فوزًا مثيرًا على الشباب في الدوري السعودي

حقق فريق أهلي جدة، مساء اليوم الجمعة، فوزًا مثيرًا على ضيفه الشباب بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

أنهى أهلي جدة الشوط الأول من مباراته ضد الشباب، متقدمًا بثنائية دون رد، أحرزها الدولي الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة الأولى، وجابري فيجا في الدقيقة 13.

مباراة أهلي جدة ضد الشباب

وعزز سعد بالعبيد تقدم الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 48، قبل أن يسجل المدافع التركي ميريح ديميرال لاعب الراقي هدف الشباب الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72.

وأحرز مصعب الجوير هدف الضيوف الثاني في الدقيقة 90+5، لكن لم يكفي لمنع فريقه من الهزيمة، لينتهي اللقاء بفوز أهلي جدة على الشباب بنتيجة 3-2.

بتلك النتيجة، رفع أهلي جدة رصيده إلى 26 نقطة، يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما تجمد رصيد الشباب عند 23 نقطة في المرتبة السادسة.