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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي ينفذ عملية عسكرية ضد مسلحين في هيران جنوب وسط البلاد

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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أعلن الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية في محافظة هيران (جنوب وسط البلاد)، تمكنت خلالها قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني الصومالية من إزالة 16 حاجزا أقامتها الجماعات المسلحة في المناطق الواقعة بين منطقتي هيران وجلجدود.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، عن مسؤولين عسكريين في المنطقة، قولهم إن العمليات أسفرت عن اعتقال عدد من المسلحين، وتدمير نقاط التفتيش التي نصبوها في مناطق بين مدينتي محاس وبلدوين. وأشاروا إلى أنهم لن يقاتلوا الإرهابيين فحسب، بل سيقاتلون قطاع الطرق، محذرين من أنهم سيتخذون إجراءات قانونية ضد أي شخص يتم القبض عليه في هذه الجريمة.

الجيش الصومالى مسلحين